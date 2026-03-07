Graziani: "Fiorentina più forte del Parma ma deve dimostrarlo in campo. Su Nicolussi Caviglia..."

L'ex attaccante e tecnico della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto a RTV38 durante "Il Salotto dello Sport" per parlare dell'attualità viola: "La Fiorentina è più forte del Parma ma sul campo questa superiorità si è evidenziata poco ed ora con 11 partite non puoi più sbagliare. Ci devi mettere l'anima il cuore e tante cose, noi siamo troppo altalenanti perché eravamo usciti dal periodo negativo e poi invece c'è stato il passo indietro. Il Parma viene a controbattere, non a difendersi ma noi abbiamo le potenzialità per batterla. Domani poi c'è Lecce-Cremonese e vincendo può dare ai viola la possiiblità di fare un passo avanti. Ma la stagione è compromessa e dovremo lottare fino alla fine per salvarci. Spero che Paratici ogni tanto vada a richiamare i giocatori su attenzione e professionalità, chieda insomma qualcosa in più perché la partita di Udine è stata una beffa"

Il Parma bravo sui calci piazzati con Pellegrino? "Mi piace molto ed ha margini di miglioramento. Quest'anno abbiamo sbagliato tanto in difesa per troppa superficialità con poca attenzione quindi con il Parma bisogna stare molto attenti perché è forte sotto questo aspetto. Speriamo anche in qualche episodio favorevole che spesso decidono le partite".

Le dispiace non avere più Nicolussi Caviglia? "La Fiorentina ha fatto scelte ponderate, lui non mi dispiace ma è arrivato in una Fiorentina in cui vedo giocatori che hanno abbassato il loro standard di rendimento e dunque ha fatto fatica ad inserirsi. Arrivato insomma nel momento sbagliato, come Zaniolo".