Il Como batte 2-1 il Cagliari ed è quarto con la Roma. Sardi sempre a +6 dai viola

Il Como batte 2-1 il Cagliari ed è quarto con la Roma. Sardi sempre a +6 dai violaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00News
di Redazione FV

Il Como batte il Cagliari per 2-1. La sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A si chiude con il trionfo della squadra di Fabregas, passata in vantaggio al 14’ con Baturina salvo farsi rimontare nel secondo tempo, in particolare al 56’, da Esposito. Ci ha pensato Da Cunha al 76’ a riportare sopra i comaschi. Che adesso appaiano, almeno temporaneamente, la Roma con 51 punti al quarto posto in classifica. I sardi restano a 30 con il Torino, a +6 dalla zona retrocessione.