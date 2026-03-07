Il Como batte 2-1 il Cagliari ed è quarto con la Roma. Sardi sempre a +6 dai viola
FirenzeViola.it
Il Como batte il Cagliari per 2-1. La sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A si chiude con il trionfo della squadra di Fabregas, passata in vantaggio al 14’ con Baturina salvo farsi rimontare nel secondo tempo, in particolare al 56’, da Esposito. Ci ha pensato Da Cunha al 76’ a riportare sopra i comaschi. Che adesso appaiano, almeno temporaneamente, la Roma con 51 punti al quarto posto in classifica. I sardi restano a 30 con il Torino, a +6 dalla zona retrocessione.
Pubblicità
News
Le concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nomedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Le concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
3 Cari viola, dai tifosi avete tutto, è il momento di restituire qualcosa...dimostrate di avere lo spirito di Firenze
Copertina
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com