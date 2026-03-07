Gasperini: "Con Totti abbiamo parlato solo di calcio, non di ruolo"

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Non sono nella condizione di proporre certe situazioni, sono qui da 8-9 mesi e non mi ero mai visto con Totti. Ma poi sento parlare di ruolo, di centenario... Noi però abbiamo parlato solo di calcio". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro il Genoa a Marassi. "Tra l'altro mi piace come ne parla - ha aggiunto -. Da grande campione qual è stato è molto diretto e ha angolazioni alte di discorso. Sicuramente è stato piacevole per me che sono sempre molto curioso", ha aggiunto. "Chi ha pagato la cena? Nessuno dei due...(ride, ndr)", la battuta con la quale ha concluso Gasperini. (ANSA).