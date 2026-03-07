La Lazio perde Provedel: il portiere si dovrà operare alla spalla

Tra i tanti problemi della Lazio, Maurizio Sarri dovrà fare i conti con l'assenza di Ivan Provedel per qualche gara, a partire da quella con il Sassuolo lunedì, quando tra i pali sarà sostituito da Edoardo Motta. Il portiere dovrà infatti operarsi alla spalla e rischia un lungo stop.

Ecco il report biancoceleste: "Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla".