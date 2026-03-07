Colpi di testa e palle inattive, che sciagura! Alla Fiorentina costano cari
Durante Udinese-Fiorentina, la serie delle tre reti dei friulani è stata inaugurata da quella di testa di Kabasele. Un tipo di rete che non può passare inosservato visto che in campionato sono 11 le reti subite di testa in Serie A dalla Fiorentina, uno in più del Verona fermo a 10. La difesa viola è inoltre stata perforata 13 volte da situazioni di palla inattiva (rigori compresi, come ad Udinese) confermando le lacune della squadra nelle marcature e nella comunicazione tra giocatori. Errori che, nonostante il lavoro fatto da Paolo Vanoli, continuano ad arrivare puntuali.
Le concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nomedi Alberto Polverosi
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
