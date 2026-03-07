Colpi di testa e palle inattive, che sciagura! Alla Fiorentina costano cari

di Luciana Magistrato

Durante Udinese-Fiorentina, la serie delle tre reti dei friulani è stata inaugurata da quella di testa di Kabasele. Un tipo di rete che non può passare inosservato visto che in campionato sono 11 le reti subite di testa in Serie A dalla Fiorentina, uno in più del Verona fermo a 10. La difesa viola è inoltre  stata perforata 13 volte da situazioni di palla inattiva (rigori compresi, come ad Udinese) confermando le lacune della squadra nelle marcature e nella comunicazione tra giocatori. Errori che, nonostante il lavoro fatto da Paolo Vanoli, continuano ad arrivare puntuali.