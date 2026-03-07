Atalanta-Udinese, le formazioni della sfida in programma alle 18:00

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:00.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic