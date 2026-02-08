Juventus-Lazio 2-2: non bastano Pedro e Isaksen, Kalulu salva Spalletti allo scadere

Juventus-Lazio 2-2: non bastano Pedro e Isaksen, Kalulu salva Spalletti allo scadere
La domenica della Serie A si chiude con una partita dall'elevatissima intensità e dal grande spettacolo, che viene risolta proprio all'ultimo respiro. La Juventus rimonta infatti due gol di svantaggio alla Lazio e ottiene un pari che sa d'impresa, raggiungendo i biancocelesti sul 2-2. Dopo i gol di Pedro (47') e Isaksen (49'), la Vecchia Signora aggredisce il match nella ripresa e accorcia con McKennie (59'). Il pari, che consolida la top-4, arriva al 96' con Kalulu.