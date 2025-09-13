Juventus-Inter, le formazioni ufficiali. Vlahovic torna titolare, nell'Inter c'è Akanji
Si avvicina il fischio d'inizio del derby d'Italia tra Juventus e Inter previsto per le ore 18:00. In tal senso sono uscite le scelte ufficiali dei due tecnici, Igor Tudor e Cristian Chivu. L'allenatore bianconero lancia dal primo minuto a centrocampo Mckennie e Koopmeiners, con davanti il ritorno da titolare dell'ex viola Vlahovic. Chivu invece mette subito in campo il neo arrivato Akanji e lascia fuori Di Marco preferendogli Carlos Augusto. Queste le formazioni ufficiali:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario, David, Cabal.
Allenatore: Igor Tudor.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martinez.
A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
