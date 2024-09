JUVENTUS, Bilancio: aumenta a 199,2 milioni la perdita

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 27 SET - La Juventus chiude il bilancio 2023-2024 con una perdita di 199,2 milioni, in peggioramento di 75,5 milioni rispetto alla perdita di123,7 milioni dell'esercizio precedente. Migliora l'indebitamento finanziario netto che ammonta a 242,8 milioni, rispetto a 339,9 milioni al 30 giugno 2023. Il 60% della perdita - spiega la società - deriva da fattori negativi non ricorrenti, quali la mancata partecipazione alle competizioni Uefa (90-95 milioni) e oneri non ricorrenti. Elevate le probabilità di break-even operativo nella stagione 2024-2025 (con un calo di costi del personale tesserato per 4 anni consecutivi, sceso di oltre 150 milioni). La Juventus conferma gli obiettivi economici e finanziari del Piano strategico 2024/2025-2026/2027 approvato lo scorso ottobre.

Nel presupposto di performance sportive coerenti con quelle previste nel Piano e in assenza di eventi non ricorrenti, nell'esercizio 2024/2025 - spiega la società - sono attesi risultato e cash-flow operativi nel range del break-even, sia per la normalizzazione dei ricavi (anche grazie al ritorno alla partecipazione alla Uefa Champions League) sia per il crescente impatto positivo derivante dalle azioni di razionalizzazione dei costi. E' previsto, inoltre, un progressivo miglioramento dell'andamento economico e finanziario nell'arco del periodo del Piano stesso, con raggiungimento di risultato netto e cash-flow positivi nell'esercizio 2026/2027. L'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, si terrà il 7 novembre presso l'Allianz Stadium. (ANSA).