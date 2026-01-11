Juventus, anche Gudmundsson tra i vice Yildiz. Ma la Fiorentina non lo farà partire

Nei giorni scorsi si era parlato della Juventus su Albert Gudmundsson, col trequartista della Fiorentina finito nella short list dei bianconeri come possibile vice Yildiz. La Vecchia Signora sta infatti cercando sul mercato un fantasista da aggiungere all'attacco di Spalletti e la prima opzione è sempre stata Federico Chiesa: come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Elkann insiste per riportare Chiesa a Torino con la formula del prestito dal Liverpool, club che però continua a spingere per una cessione definitiva. I contatti sono frequenti, le distanze non ancora colmate, ma le parti lavorano per trovare un’intesa.

Parallelamente, la Juventus continua però a lavorare su piste alternative. In cima alla lista dei piani B c’è Daniel Maldini, attualmente all’Atalanta e già allenato dal ct in Nazionale: un innesto temporaneo, senza obblighi pesanti per il futuro. Dopodiché troviamo una sfilza di nomi tra cui anche Gudmundsson, che però la Fiorentina - chiarisce la Rosea - non ha intenzione di cedere. Affare dunque difficile da sviluppare.