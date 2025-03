Juventus alla svolta subito: Motta verso l'esonero, Tudor in pole

La Juventus sembra aver deciso e, rispetto a questa mattina quando si parlava di Genoa come ultima spiaggia per Thiago Motta, il tecnico è sempre più vicino all'esonero visto che quella gara la giocherebbe già da virtualmente esonerato. La società voleva aspettare fino al 28 marzo per una questione di bilancio trimestrale ma nelle ultime ore è avanzata l'ipotesi di un traghettatore fin d'ora per le prossime nove giornate. E per sostituirlo è in pole Igor Tudor che in bianconero ha un passato da giocatore e che ha meno pretese di Roberto Mancini che invece vorrebbe certezze dal punto di vista contrattuale. Lo riporta Tuttomercatoweb.