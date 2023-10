JURIC, Io in discussione? Sono vaccinato, società vicina

FirenzeViola.it

Ivan Juric, allenatore del Torino, alla vigilia della sfida contro il Lecce ha risposto così ad una domanda sul fatto che si senta in discussione: "La vivo meglio rispetto al passato, diventi vaccinato. La prima volta che mi è accaduto al Genoa ero a lutto... Dopo anni in cui abbiamo viaggiato oltre o al massimo del nostro potenziale, ora c'è un momento di difficoltà netta. Da parte mia non sono state fatte sempre scelte idonee e giuste, potevo valutare meglio certe situazioni. L'ultima partita mi è piaciuta molto, è chiaro che in difesa visti i tanti infortuni il livello della squadra è calato. Giustamente sei in discussione quando le cose non vanno bene, ora devo trovare nuove soluzioni e nuove idee. Devo cercare di ribaltare la situazione, questo è il mio concetto".

Senti la società vicina?

"Non posso dire neanche una virgola negativa per quanto fatto nei miei confronti, non ho nulla da dire".