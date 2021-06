JESUS CORONA, 25mln entro luglio: la Viola lo segue

A Bola non parla solo della trattativa tra Fiorentina e Porto per Sergio Oliveira, ma anche di quella per Jesus Corona. Il messicano ha una clausola rescissoria da 25 milioni fino alla fine di luglio, poi diventerà di 40 milioni. Un prezzo attrattivo per il Tecatito, scrive il quotidiano, tanto che oltre alla Fiorentina anche il Siviglia di Lopetegui ha messo gli occhi su di lui. Corona entra in ogni caso nel suo ultimo anno di contratto, quindi resta in uscita per il Porto.