Italiano va ancora ko: il Milan batte il Bologna 1-0, decide Luka Modric
Il Milan batte il Bologna 1-0 a San Siro nella 3ª giornata di Serie A grazie a una magia di Modric, al primo gol in Italia. Gara intensa: nel primo tempo palo di Estupinan e occasioni per Gimenez e Orsolini, con Maignan e Skorupski protagonisti. Nella ripresa il portiere rossonero si fa male ed entra Terracciano, ma al 61’ Loftus-Cheek avvia l’azione decisiva: Saelemaekers crossa, Modric controlla e piazza il destro vincente. Nel finale i felsinei reagiscono con i cambi di Italiano, mentre Ricci e Gimenez colpiscono un altro palo.
Assalto finale del Bologna, ma il risultato non cambia. Nel recupero caos per un rigore assegnato e poi tolto dal VAR dopo i contatti su Nkunku, che costa l’espulsione ad Allegri. Vittoria sofferta e pesante per il Milan, con Modric subito leader e trascinatore.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati