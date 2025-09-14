La Lazio va ancora ko: il Sassuolo si impone 1-0 grazie a un gol di Fadera

Oggi alle 19:55
di Redazione FV

Il Sassuolo conquista la prima vittoria stagionale battendo 1-0 la Lazio al Mapei Stadium grazie a un gol di Fadera, subentrato a Laurienté, che devia in rete un colpo di testa di Muharemovic su corner. La Lazio, sottotono rispetto alla prestazione precedente, ha avuto poche occasioni. Nel primo tempo Rovella si è infortunato, mentre un’espulsione a Vranckx è stata ridotta a giallo dopo il VAR. Nonostante il forcing finale, la difesa neroverde regge, regalando a Fabio Grosso la sua prima vittoria in campionato.