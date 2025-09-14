Calvarese su Fiorentina-Napoli: "Gol Ranieri andava annullato: Var non poteva intervenire"

vedi letture

Restano alcuni dubbi sulla regolarità del gol dell'1-3 segnato ieri sera da Luca Ranieri in Fiorentina-Napoli. A far luce sull'episodio è l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha commentato la situazione spiegando perché la rete avrebbe dovuto essere annullata, ma anche per quale motivo il VAR non è potuto intervenire.

L'ex fischietto si è espresso così attraverso il proprio canale Youtube: "Il gol dell'1-3 segnato da Ranieri in Fiorentina-Napoli è 'viziato' da un fallo di Piccoli su Anguissa. Seppure con un solo braccio, l'attaccante infatti spinge il suo avversario in maniera funzionale per metterlo fuori gioco, col pallone che va proprio da quelle parti, e il camerunese va a terra. Il VAR, però, nel caso di Firenze non può intervenire: il pallone non era ancora in gioco al momento della spinta, Nicolussi Caviglia doveva ancora battere il corner".