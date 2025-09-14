Follia di Martinez Quarta: doppio giallo in pochi minuti e rosso inevitabile
FirenzeViola.it
Serata da dimenticare nel campionato argentino per l'ex difensore centrale viola Lucas Martinez Quarta: il "Chino", tornato da ormai un anno al River Plate, è stato infatti protagonista di un brutto episodio durante la partita di ieri contro l'Estudiantes. Il difensore ha ricevuto due cartellini gialli nel giro di pochi minuti, che gli sono costati l’espulsione. Al 37° minuto, è stato ammonito per un intervento violento su Ascacibar.
Poi, appena il gioco è ripreso, il difensore ha commesso un altro fallo, stavolta con un gomito alto, che ha convinto l’arbitro a estrargli nuovamente il cartellino giallo, decretando il rosso. Dopo la fine del match, Martinez Quarta ha chiesto scusa tramite i suoi canali social, riconoscendo l’errore.
Pubblicità
News
Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)di Tommaso Loreto
Le più lette
1 Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
2 Il commento duro di Calabrese su Fagioli: "Se è questo quello che può dare, meglio pensare ad altro"
Copertina
FirenzeViolaAnche Fazzini a seguire la finale degli Europei di beach soccer a Viareggio: la foto di FV
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com