Follia di Martinez Quarta: doppio giallo in pochi minuti e rosso inevitabile

Follia di Martinez Quarta: doppio giallo in pochi minuti e rosso inevitabileFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 22:20News
di Redazione FV

Serata da dimenticare nel campionato argentino per l'ex difensore centrale viola Lucas Martinez Quarta: il "Chino", tornato da ormai un anno al River Plate, è stato infatti protagonista di un brutto episodio durante la partita di ieri contro l'Estudiantes. Il difensore ha ricevuto due cartellini gialli nel giro di pochi minuti, che gli sono costati l’espulsione. Al 37° minuto, è stato ammonito per un intervento violento su Ascacibar.

Poi, appena il gioco è ripreso, il difensore ha commesso un altro fallo, stavolta con un gomito alto, che ha convinto l’arbitro a estrargli nuovamente il cartellino giallo, decretando il rosso. Dopo la fine del match, Martinez Quarta ha chiesto scusa tramite i suoi canali social, riconoscendo l’errore.