Italiano su Lucumi: "Mi auguro out per poco tempo". Cambiaghi rischia anche contro i viola

Il Bologna di Vincenzo Italiano reduce dal pareggio di oggi a Como ha ottenuto uno dei due punti nelle ultime 5 gare. I rossoblù tra l'altro si preparano ad un tour de force perché se il 22 gennaio torna l'Europa League, questo giovedì dovrà giocare il recupero con il Verona (gara rinviata per la Supercoppa) prima di ospitare la Fiorentina domenica prossima. Contro l'Hellas di sicuro non potrà contare su Cambiaghi, espulso dall'arbitro con il rosso diretto per condotta antisportiva. Il giocatore potrebbe essere a rischio anche per la gara con la Fiorentina visto che spesso per questo tipo di infrazione il giudice sportivo può sanzionare il giocatore anche con un paio di turni. In dubbio per il match di domenica prossima contro i viola resta anche Lucumi, uscito per un problema muscolare confermato da Italiano: "E' uscito per un problema a livello muscolare, mi auguro non sia nulla di grave. Lo perderemo, mi auguro per poco tempo".

Sul momento difficile della squadra e l'espulsione di Cambiaghi (che aveva anche portato i suoi in vantaggio prima di lasciarli in 10) a fine gara ha aggiunto: "Noi siamo venuti qua a cercare risposte e conferme, per venire fuori da un periodo non bello. Soprattutto era un atteggiamento che avevamo smarrito. Fisicamente per me ci siamo, mentalmente però non possiamo essere spariti. Oggi rimani in 10 contro un Como che sa già palleggiare bene in parità numerica, noi ci siamo adattati. Poi è arrivato l'eurogol di Baturina, la mette all'incrocio... Cambiaghi? Non bisogna dare modo all'arbitro di interpretare in modo sbagliato la situazione. Non lo deve fare. Dispiace, ci stava dando una grande mano ma sono sicuro che capirà che ha sbagliato".