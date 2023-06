ITALIANO (DAZN), La Fiorentina ha messo le basi. Ora...

FirenzeViola.it

Le parole ai microfoni di DAZN del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la finale di Conference League persa contro il West Ham: "Fa male perché arriva dopo un'altra finale persa, una partita che avevamo interpretato nella maniera corretta. Forse meno sul piano qualitativo ma non volevamo correre pericoli e in effetti abbiamo concesso poco. Siamo stati castigati da due episodi: un calcio di rigore che mi piacerebbe rivedere e il secondo gol dove dovevamo comportarci diversamente. Perdiamo un'altra finale uscendo a testa alta, però non posso negare che brucia".

Cosa non ha funzionato?

"Il secondo gol si evita spesso, però sei in una finale e al novantesimo ci può stare di essere meno lucido. Ci sta che l'avversario ti punisca, dispiace perché avevamo fatto una grande partita. Nel calcio vince chi sbaglia meno. L'unica cosa che posso dire ai ragazzi è di essere orgogliosi. Non è da tutti fare due finali, abbiamo fatto un cammino incredibile. Potevamo essere premiati alzando un trofeo, non è stato così ma ora dobbiamo rialzarci".

Resterà anche il prossimo anno?

"La Fiorentina in questi due anni ha messo le basi per un futuro importante, adesso ci vedremo in serenità per parlare di tutto. Metteremo a posto quello che c'è da mettere a posto insieme al presidente prima che parta".