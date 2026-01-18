Dagli inviati Italiano commenta: "La Fiorentina può sistemarsi. Fabbian in viola? Questione sua"

Presente in sala stampa al Dall'Ara, dopo Bologna-Fiorentina, l'allenatore rossoblu Vincenzo Italiano spiega così la sconfitta dei suoi uomini contro i viola: "Non pensavo che potessimo partire in questo modo dopo Como e Verona. Ho riproposto 8/undicesimi di Verona perché avevo visto una grande prestazione e pensavo potessero trascinarci. Ho visto un primo tempo in cui siamo stati troppo lenti, troppo molli, non arrembanti. Mi tengo la reazione: giovedì dovremo ripartire da quella per rimediare. Non dobbiamo deprimerci. Non so darmi una spiegazione del perché abbiamo fatto un primo tempo del genere: forse poco recupero, forse non reggiamo la fatica dopo gare intense".

I gol della Fiorentina sono arrivati da vostri errori...

"Se non si commettono errori si vincono le partite. Quando si gioca così è difficile battere chiunque in Serie A, figuriamoci una Fiorentina così affamata. Mi auguro che questo non accada più perché sono rimasto molto sorpreso da quello che ho visto nel primo tempo. Troppe partite ravvicinate, ma giovedì mi auguro di commettere meno errori".

La Fiorentina si può salvare?

"È una squadra forte, ha tutte le possibilità nel girone di ritorno per sistemarsi. Ha giocatori forti e un allenatore preparato, ha tutto il tempo di dimostrare il suo valore. Ci tengo a salutare il presidente: un amore così per questi colori non l'avevo mai visto, ha dato tutto per Firenze. Mi portava al Viola Park quando era ancora un cantiere e credeva fortemente nel progetto. È un dispiacere enorme. Sapevo di una condizione non ottimale ma non pensavo si arrivasse a questo punto. Grave perdita, abbraccio la moglie che è una donna fantastica".

Fabbian può passare alla Fiorentina?

"Secondo me è una questione sua con la società. Da parte mia il suo utilizzo è costante e lo vedete. Oggi è entrato e stava per fare doppietta. È un piacere allenarlo, ma non dipende da me".