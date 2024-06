ITALIA, Verso gli ottavi: 300 tifosi per la seduta a Iserlohn

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

Giornata di ripresa degli allenamenti per l'Italia in quel di Iserlohn. Dopo lo stacco concesso ieri da Spalletti a seguito del pareggio con la Croazia, oggi è in programma la prima seduta dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. Come documentano le immagini dell'inviato di Tuttomercatoweb.com, il ct Luciano Spalletti ha deciso di aprire l'allenamento a circa 300 tifosi presenti all'esterno dell'Hemberg Stadion, l'impianto situato Iserlohn che ospita gli azzurri nella spedizione in terra tedesca.