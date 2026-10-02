Bruno Longhi su Fagioli: "Ecco perché la Juventus lo lasciò andare"
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Bruno Longhi, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell'addio di Nicolò Fagioli alla Juventus, soffermandosi anche sul periodo vissuto dal centrocampista durante la sua esperienza in bianconero: "Dopo il trascorsi nel settore giovanile della Juve, oggi apprezziamo tutti le gesta di Fagioli con la maglia della Fiorentina e poi con quella azzurra. A un certo punto la società bianconera ha deciso di lasciarlo andare, anche alla luce del periodo particolarmente difficile vissuto dal ragazzo a Torino. È possibile che siano state proprio quelle vicende a convincere il club piemontese a separarsi da lui".
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