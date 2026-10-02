Bruno Longhi su Fagioli: "Ecco perché la Juventus lo lasciò andare"

Bruno Longhi, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell'addio di Nicolò Fagioli alla Juventus, soffermandosi anche sul periodo vissuto dal centrocampista durante la sua esperienza in bianconero: "Dopo il trascorsi nel settore giovanile della Juve, oggi apprezziamo tutti le gesta di Fagioli con la maglia della Fiorentina e poi con quella azzurra. A un certo punto la società bianconera ha deciso di lasciarlo andare, anche alla luce del periodo particolarmente difficile vissuto dal ragazzo a Torino. È possibile che siano state proprio quelle vicende a convincere il club piemontese a separarsi da lui".