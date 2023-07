ITALIA U19, Sconfitta per 5-1 contro il Portogallo

FirenzeViola.it

Crolla l'Italia nella seconda partita dell'Europeo Under 19. Dopo la bella vittoria all'esordio contro Malta, gli azzurrini hanno perso nettamente contro il Portogallo, un ko pesantissimo nel gioco e nel risultato. La partita è finita 5-1 a favore dei lusitani, una vittoria in rimonta quella dei ragazzi di Joaquim Milheiro che hanno dominato la partita, conquistato i tre punti e praticamente staccato il pass per le semifinali. Nel risultato ha inciso sicuramente l'espulsione al 44' di Lipani per doppia ammonizione. Kayode ha giocato tutta la partita, mentre Amatucchi è entrato quando mancava mezz'ora alla fine.