ITALIA, Il programma delle partite di qualificazione

Un girone da cinque squadre, un avversario tosto come la Svizzera, due discreti come Irlanda del Nord e Bulgaria, poi la Lituania come fanalino di coda. Gli azzurri di Roberto Mancini devono tornare al Mondiale e oggi contro l'Irlanda del Nord c'è l'esordio nei gironi di qualificazione, dopo tutte le vittorie del girone di qualificazione, un record per gli azzurri. Ventuno partite senza perdere, un record che Mancini vorrebbe far crescere anche il 28 marzo con la Bulgaria e il 31 marzo con la Lituania. Di fatto il match chiave potrebbe essere il 5 settembre contro la Svizzera, nell'andata delle due sfide che poi verrà replicata il 12 novembre. Nelle intenzioni e alla vigilia l'impressione è che l'unico ostacolo siano proprio i biancorossi di Petkovic. L'ultima giornata, il 15 novembre, sarà la replica dell'inizio: Irlanda del Nord-Italia, probabilmente a Belfast. Ecco il programma:

25 marzo - Italia-Irlanda del Nord

28 marzo - Bulgaria-Italia

31 marzo - Lituania-Italia

2 settembre - Italia-Bulgaria

5 settembre - Svizzera-Italia

8 settembre - Italia-Lituania

12 novembre - Italia-Svizzera

15 novembre - Irlanda del Nord-Italia