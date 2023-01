ITALIA, Ecco 'Home', la nuova maglia della Nazionale

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La Figc presenta la prima collezione di maglie per le Nazionali italiane di calcio creata in collaborazione con Adidas. L'azienda tedesca è il nuovo partner ufficiale azzurro. "Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con Adidas - dice il presidente Figc, Gabriele Gravina - che ha interpretato al meglio in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia azzurra. Da 113 anni, le Nazionali di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l'azzurro è un patrimonio che travalica lo sport". Bj›rn Gulden, chief executive officer di Adidas, aggiunge: "L'Italia è una delle Nazionali più famose e di successo nella storia del calcio. Siamo molto orgogliosi di dare ufficialmente il benvenuto alla Figc e alle sue squadre nella famiglia Adidas". La nuova maglia 'Home' sarà indossata domani, nell'amichevole Under 18 fra Italia e Spagna a Coverciano. Il design di gran parte della collezione è ispirato al marmo, elemento culturale che rappresenta l'Italia. Il kit 'Home', a base azzurra come da tradizione, riproduce in maniera integrata l'ispirazione al marmo su tutta la maglia e i pantaloncini, un elemento replicato sul tessuto attraverso un lavoro manuale. Oltre all'esclusivo pattern, sul kit 'Home' sono presenti altri riferimenti alla cultura italiana, come il tricolore. Il nuovo logo delle Nazionali e il logo Adidas sono termo-applicati e posizionati frontalmente all'altezza del petto. Anche il kit 'Away' è ispirato al marmo, che ritorna in maniera forte grazie alla base chiara: il colore predominante è 'off-white', con un riferimento alla materia prima che caratterizza tutto il kit, impreziosito dalla grafica con venature blue navy e oro. I kit sono realizzati con i materiali che permettono agli atleti di sentirsi a loro agio grazie alla tecnologia HEAT.DRY, ottimizzata per fornire massimo comfort e traspirabilità. Le maglie sono prodotte da materiali riciclati al 100%. L'offerta di prodotto è completata dalla jacket 'Anthem', in una esclusiva versione double-face. La nuova collaborazione viene lanciata con una campagna dedicata, 'The Search-La ricerca'. (ANSA).