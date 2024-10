ISRAELE, Simon: "Contro Italia vogliamo essere competitivi"

FirenzeViola.it

Gli azzurri di Luciano Spalletti domani giocheranno a Udine contro Israele, match valido per la quarta giornata di Nations League. A un giorno dalla gara, ha parlato in conferenza stampa il c.t. della Nazionale israeliana Ben Simon. Queste le sue parole: "Italia e Francia giocano in modo diverso ma l'approccio è simile, a tratti abbiamo giocato bene contro la Francia e anche all'andata contro l'Italia. Vogliamo essere competitivi, dobbiamo restare in partita per tutta la gara, non mi piace il garbage time".