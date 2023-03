INTER-FIORENTINA, Sabato San Siro verso il sold out

FirenzeViola.it

"Si attende un'altra serata tutta nerazzurra a San Siro: sabato 1 aprile sono attesi oltre 70mila spettatori per Inter-Fiorentina, match valevole per la 28ª giornata di campionato- lo riferisce il sito ufficiale dell'Inter, che con un comunicato pubblicato poco fa ha annunciato l'andamento della prevendita della gara di sabato prossimo. Sarà un San Siro quindi praticamente sold out, con una nutrita presenza anche di tifosi della Fiorentina (circa 1500).