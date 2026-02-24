Inter, figuraccia Champions: ko anche al ritorno col Bodo 1-2. Nerazzurri eliminati

vedi letture

L'Inter viene eliminata dalla Champions League: i nerazzurri, chiamati a rimontare il 3-1 in Norvegia, perdono anche il ritorno contro il Bodø/Glimt, che si impone 2-1 e vola agli ottavi di finale a sfidare una tra Manchester City e Sporting. I nerazzurri creano poco, giusto qualche colpo di testa di Esposito, Frattesi e Bastoni, ma è nel secondo tempo che la situazione crolla: al 58', un clamoroso errore di Akanji spiana la strada agli ospiti, Sommer salva ma non può nulla sul tap-in di Hauge. Il triplo cambio di Chivu (dentro Bonny, Diouf e Sucic) non migliora le cose, anzi: al 72', un inserimento di Evjen su assist di Hauge vale il 2-0.

La formazione di Chivu riesce solo ad accorciare le distanze con Bastoni, con Haikin che blocca quando il pallone supera la linea. Non è però il preludio a un miracolo sportivo: il Bodø/Glimt resiste e centra uno storico passaggio del turno. Nerazzurri eliminati: dovranno pensare a campionato e Coppa Italia.