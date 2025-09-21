Inter, Chivu su Pio Esposito: "Sa fare un po' tutto e regge la pressione. Sono contento"
L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Inter-Sassuolo 2-1. Queste le sue parole riguardo alle prestazioni di Pio Esposito, in estate obiettivo di mercato della Fiorentina: "Le risposte le ha date in campo, si è integrato subito e sta lavorando molto bene. Regge la pressione e sono contento di quello che sta facendo".
Lautaro e Thuram possono giovare del lavoro di Pio Esposito?
"E' stato un dibattito anche ad Amsterdam con Marcus, lui e Lautaro si completano con Pio Esposito. Sa fare un po' tutto e sa integrarsi bene con gli altri tre, sono contento dei 4 attaccanti che ho".
