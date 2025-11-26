Addio a "Sabe", noto fotoreporter sportivo fiorentino: lo piange il Museo Fiorentina

vedi letture

Il Museo Fiorentina piange la scomparsa di Giancarlo Saliceti e si stringe intorno alla famiglia. "Nato nel 1936, celebre fotoreporter fiorentino, Giancarlo Saliceti era conosciuto come "Sabe" - si legge nella nota del Museo - Protagonista con i suoi celebri scatti nello sport italiano, aveva seguito a lungo anche la Nazionale Italiana, amico di Valcareggi e del dott. Fini aveva a Coverciano la sua seconda casa.

Collaboratore per tanti anni del Guerin Sportivo aveva immortalato i momenti più iconici dello sport italiano, tra i tanti sono celebri i suoi scatti al Mondiale 1982 in Spagna con gli Azzurri trionfatori. Il Museo Viola porge le sentite condoglianze a tutti i familiari a cui va il nostro abbraccio commosso". Condoglianze anche da FirenzeViola e Radio FirenzeViola.