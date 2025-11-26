Italiano: "Il sogno del Bologna è stazionare stabilmente in zona Europa"

vedi letture

(ANSA) - BOLOGNA, 26 NOV - Vincenzo Italiano suona la carica alla vigilia della sfida casalinga di Europa League con il Salisburgo: "Se è vero che le squadre sono fatte ad immagine e somiglianza dell'allenatore state pure certi che non ci faremo trovare impreparati e rimarremo umili nonostante i tanti complimenti per quello che stiamo facendo in campionato". Italiano conosce bene il rischio di un entusiasmo eccessivo. "L'Europa - dice - è un'altra storia: il Salisburgo fa le coppe da 19 anni consecutivi, sarà una sfida dura. Il sogno del nostro presidente e di tutta la società è quello di stazionare stabilmente in posizioni che ci permettano di qualificarci alle coppe europee. La crescita passa da lì ed è quello che dobbiamo ricercare. Vogliamo passare il turno e dobbiamo sfruttare soprattutto la carica nel nostro pubblico per arrivare al nostro obiettivo e non staccare mai la spina".

Rivista la lista Uefa, dentro Dominguez, al posto dell'infortunato Freuler: "Abbiamo atteso fino all'ultimo momento per vedere se si potesse recuperare qualcuno. Così è stato con Holm. Avevamo l'incertezza se aggiungere De Silvestri per avere più copertura sui terzini o se aggiungere qualcuno sugli esterni. Alla fine con Holm recuperato e a disposizione abbiamo optato su Dominguez per avere una scelta in più davanti". (ANSA).