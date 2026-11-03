Insulti a Ferrieri Caputi in Como-Venezia: la Procura ha aperto un’inchiesta

La Procura federale aprirà un’inchiesta sugli insulti sessisti rivolti a Maria Sole Ferrieri Caputi durante Como-Venezia allo stadio Sinigaglia. Le offese, chiaramente udibili anche nella diretta televisiva, non sono state percepite direttamente dai due collaboratori della Procura presenti all’incontro. Per questo il Giudice Sportivo ha rimandato la questione all’ufficio guidato da Giuseppe Chiné, incaricato di svolgere ulteriori accertamenti.

L’indagine servirà a ricostruire l’accaduto attraverso l’acquisizione di immagini e audio e l’ascolto delle persone presenti in campo. L’obiettivo sarà individuare la provenienza degli insulti e verificare le eventuali responsabilità dei singoli e della società. Durante la gara Ferrieri Caputi aveva correttamente assegnato un rigore al Venezia, salvo poi modificare la decisione dopo l’intervento del VAR.