Champions: l'Inter vince facile, Cunha ribalta la Roma in 3 minuti

Champions dolce amara per le italiane in campo, in trasferta, stasera per la quarta giornata di League Phase. L'Inter vince facile a Rotterdam battendo il Feyenoord 3-0 grazie ad una partenza sprint e un primo tempo sul 2-0 poi amministrato. Sconfitta amara invece della Roma in casa del Manchester United visto che va presto in doppio vantaggio e poi nella ripresa viene ribaltata dagli inglesi: 3-2 il finale. La classifica vede ora l'Inter salire a 6 punti, frutto delle due vittorie consecutive, e la Roma ferma a 4, entrambe in zona playoff in attesa dei risultati di domani.

Feyenoord-Inter 0-3 Parte forte la squadra nerazzurra che già all'8' va in vantaggio con Bisseck e che al 34' raddoppia con Pio Esposito per lo 0-2 già nell'intervallo. Nella ripresa, al 54', Zielinski chiude la pratica infliggendo il terzo gol agli olandesi.

Man. United-Roma 3-2 Partita a due facce per la Roma dalle tante assenze che si porta subito sul doppio vantaggio grazie alle reti di Soulè all'11' e di Malen su rigore al 17' ma con lo United che ritorna in gara grazie ad un penalty trasformato da Bruno Fernandes al 58'. E la doppietta di Cunha nel finale, in tre minuti (83' e 86'), porta avanti lo United che ribalta così la Roma. Lo stesso Cunha, ormai a cose fatte, si fa espellere per doppio giallo a tempo scaduto.