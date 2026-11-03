Champions: le formazioni di Feyenoord-Inter e Man. United-Roma. Forfait Gollini

Dopo l'infrasettimanale di serie A, da stasera a giovedì tornano invece le coppe europee. Le prime due italiane a scendere in campo per la Champions, stasera, Inter e Roma. La squadra di Chivu, reduce dalla sconfitta nel derby milanese, fa visita al Feyenoord mentre la Roma è a Manchester in casa delo United. Ecco le formazioni scelte dagli allenatori delle due sfide, con Gasperini che in porta, oltre che con l'infortunio di Svilar, stasera deve fare i conti anche con il forfait di Gollini e dunque tra i pali andrà Vazquez e le defezioni di Dybala, Pellegrini e Koné:

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Mika Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

A disposizione: 33 Kastenmeier, 39 Bossin, 4 Watanabe, 11 Gonçalo Borges, 14 Steijn, 17 Nelson, 20 Deijl, 22 Van Den Elshout, 27 Diarra, 49 Van Persie, 57 Schaken, 65 Slory. Allenatore: Giovanni Van Bronkhorst.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Bonny, Diouf, Mkhitaryan, Pavard, Stante, Bovio, Mosconi, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Diogo Dalot, Yoro, Maguire, Heaven; Mainoo, Baleba; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbuemo. A disposizione: Darlow, Heaton, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Mount, Zirkzee, Andrey Santos, Tielemans, Lacey, T. Fletcher, Amass. Allenatore: Michael Carrick.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soulé; Malen. A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Castro, Molina, Pisilli, Di Nunzio, Lulli, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.