Inizia la pianificazione della Sampdoria del futuro: Martinelli potrebbe restare

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Dopo la matematica salvezza ottenuta contro il Sudtirol, la Sampdoria ha già iniziato a pensare al futuro, iniziando a pianificare la rosa per la prossima stagione. Secondo Il Secolo XIX, le prossime settimane saranno decisive per definire i movimenti di mercato blucerchiati. Ultimo nodo da scegliere, quello legato al nome di Andrea Mancini, direttore sportivo blucerchiato, la cui scelta sulla sua conferma dipenderà da Jesper Fredberg; una decisione che condizionerà inevitabilmente le scelte in entrata e in uscita.

Tra le scelte di mercato centrale sarà anche il futuro di Tommaso Martinelli, portiere blucerchiato in prestito secco dalla Fiorentina. A Genova, il giovane portiere classe 2006 ha convinto, ma avrà ancora bisogno di continuare a giocare con continuità prima di essere pronto a difendere i pali della Fiorentina. I buoni rapporti tra la Sampdoria e Fabio Paratici fanno ben sperare per un rinnovo del prestito. Lo riporta Il Secolo XIX.