Impallomeni: "La Fiorentina non mi convince su niente. Servono punti"
FirenzeViola.it
Su Tmw Radio, l'ex giocatore Stefano Impallomeni ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Questa squadra non mi convince su niente. Adesso servono risposte. Tra Como e Pisa deve fare 4-6 punti, perché poi ha un ciclo terrificante. Sorprende il ritardo clamoroso di questo lavoro. E mi dispiace molto, perché pensavo che Pioli potesse essere un fattore". E sul mercato ha detto: "Ci sono tanti dubbi anche su quello: è stata convincente la campagna acquisti? Mi sembra come quella di Giuntoli alla Juve lo scorso anno. Ci sono dei giocatori da accendere e attendere ancora, e Firenze non aspetta tanto".
