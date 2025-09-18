Il tifoso del Liverpool replica a Simeone: "Gli ho detto di fot***si, lui mi ha sputato"

vedi letture

Il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone, nel corso della partita tra Liverpool e Atletico Madrid, ha avuto un duro confronto con un tifoso dei Reds che ha portato all'espulsione del tecnico argentino. La discussione si è protratta anche nel post gara con il Cholo che ha duramente criticato l'atteggiamento avuto dall'uomo nel corso dei 90 minuti. Queste le sue parole rilasciate a Movistar: "Siamo in una situazione in cui non abbiamo il diritto di reagire. Non è giusto reagire, perché siamo i protagonisti. Ma allo stesso modo in cui combattiamo il razzismo e gli insulti verso i giocatori, vediamo anche quello che succede contro le panchine che sono attaccate alle tribune e non è facile ricevere insulti per tutta la partita. È arrivato il terzo gol e oltre agli insulti c'è stato un gesto, e io sono una persona".

Non ha tardato ad arrivare la risposta del direttore interessato, di nome Jonny Poulter, che attraverso un video pubblicato sui propri social ha spiegato l'accaduto: "È arrivato il momento di sfogarsi su quello che è successo ieri sera con Simeone. Penso che sia stato un po' codardo. Non c'è stato nulla di razzista detto da me o da chiunque altro, non c'è mai stato un accenno alla Guerra delle Falkland da parte mia o di chiunque altro, ma il fatto che glielo abbiano chiesto e lui non abbia risposto, e si sia semplicemente alzato e se ne sia andato, ha lasciato la situazione aperta a speculazioni per tutti. Non ho mai detto nulla, a parte... (fa il gesto del dito) vai a farti fottere. Inoltre quando l'Ateltico Madrid ha pareggiato loro hanno anche esultato davanti a noi e Simeone è venuto da me e mi ha sputato".