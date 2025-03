Il portiere-bomber avverte la Fiorentina, Brignoli: "Col Panathinaikos sarà partita ad armi pari"

Un passato importante in Serie A, con una rete indimenticabile segnata contro il Milan, da portiere, quando vestiva la maglia del Benevento nel dicembre 2017. Adesso il presente di Alberto Brignoli dice Grecia: attualmente all'Aek Atene, il classe '91 ha giocato anche per tre anni col Panathinaikos. E proprio di Panathinaikos e non solo ha parlato ai microfoni di SkySport, avvertendo la Fiorentina: "Sono contento qui in Grecia, è una scelta che rifarei altre mille volte. Atene è bellissima, ci si vive bene e a livello sportivo mi ha dato tanto. Arrivavo da Empoli e ho potuto giocare le coppe europee, prima col Panathinaikos e ora con l'AEK, con cui lottiamo per il titolo e per andare in Champions. Farei questa scelta altre mille volte".

Che Panathinaikos sfiderà la Fiorentina? E che ambiente troverà?

"La squadra è organizzata, l'ambiente è importante: la partita sarà difficile al 100%, però credo che la Fiorentina possa giocarsela ad armi pari. Sia qua che al ritorno".

Un giocatore da tenere d'occhio?

"Quello considerato forte da tutti è sicuramente Fotis Ioannidis, per quello che sta facendo".

Consigli per De Gea e Terracciano?

"Non ne hanno bisogno, però Ioannidis è uno che tiene palla, forte fisicamente e con personalità. Poi magari non gioca, ma negli anni in cui abbiamo condiviso il campo ha vissuto una grande crescita. Sarà affamato".