Corsa Europa, Ranieri: Progetto Roma non cambia senza Champions"

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Il progetto è uguale, a prescindere se andremo in Champions o meno". Lo ha detto Claudio Ranieri nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida con l'Atalanta. "E' stato un anno particolarissimo, si è iniziato male e si è andati di peggio - ha aggiunto -. Poi c'è stata una grande reazione da parte dei giocatori, con un grande aiuto da parte dei nostri tifosi e dobbiamo proseguire così. Ora ci giochiamo qualcosa di importante che non pensavamo di poter raggiungere. Sarà difficile e lo sappiamo". E poi ancora: "Il successo straordinario è aver ridato entusiasmo e speranza al popolo giallorosso. Ora avremo tre partite proibitive, affrontiamole un passo alla volta, ma qualora non raggiungessimo la Champions la gente non deve rimanerci male.

Noi daremo il massimo". Ranieri ha poi concluso: "Dateci tempo e faremo una buonissima Roma, i programmi sono questi. Friedkin vuole portare la Roma a stare stabilmente in Champions League. Poi una volta si vince e altre no. Ma non sono io a dire che in passato si è sbagliato, ma i risultati e Friedkin sta correndo ai ripari, speriamo che chi ha scelto risolva i problemi. Io e Ghisolfi ci assumiamo le responsabilità". (ANSA).