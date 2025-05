Primavera, la Fiorentina corsara contro la Lazio festeggia i playoff matematici

vedi letture

La Fiorentina espugna il campo della Lazio per 1-0 (match winner Brachi al 5') nonostante l'inferiorità numerica per 20 minuti e festeggia l'approdo matematico alle Finals passando dai playoff, con 66 punti ad una giornata dalla fine. Il Milan a 58 infatti, prima squadra fuori dalla griglia non può più raggiungerla anche se deve ancora giocare. Il quarto posto è pressoché sicuro: non può più avere la meglio sul Sassuolo perché, pur a +3 e dunque raggiungibile, è messa peggio negli scontri diretti che ha sempre perso contro la squadra di Bigica. Nello stesso tempo il pareggio tra Juve e Verona porta i bianconeri (ora quinti) a quota 63 ma anche dovesse raggiungere i viola, con gli scontri diretti che pareggiano i conti tra le due (2-4 dei bianconeri al Viola Park, 0-2 viola a Torino) la Fiorentina ha una migliore differenza reti e dovrebbe accadere l'impossibile (25-12 a favore dei viola). Proprio con la Juventus in casa si giocherà la prima gara della fase finale.

E' Braschi il protagonista della gara che regala gioie e dolori: è decisivo ai fini del risultato sbloccando la gara già dopo 5 minuti di gioco con la squadra che può amministrare il vantaggio ma al 72' si fa espellere con un rosso per un fallo a palla lontano, lasciando i viola in 10 pe gli ultimi 20 minuti e rendendo più incerto l'esito della gara che però finirà 0-1.