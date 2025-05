Serie A: Cagliari si llude con Adopo, tris in rimonta del Como

Il Cagliari si illude nella prima mezzora di gioco andando in vantaggio per primo ma il Como, davanti al proprio pubblico, rimonta e vince 3-1.

Il Cagliari come detto va in vantaggio per primo, al 22', con un gol di Adopo su assist di Zortea ma il Como ribalta tutto nel finale del primo tempo: al 40' Caqueret pareggia mentre Strefezza sigla un gol con un tiro a giro nel sette e il sorpasso al secondo minuto di recupero. Nella ripresa, al 78' Cutrone su assist di Nico Paz segna il terzo gol per il Como: Fourneau concede il gol dopo averlo rivisto al Var, mentre in un primo momento lo aveva annullato per un fuorigioco in fase di costruzione.