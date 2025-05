FirenzeViola Edoardo Bove si dà al tennis nella sua Roma per una iniziativa su salute e sport: video e immagini

vedi letture

C'è anche Edoardo Bove a Roma, nell'ambito della giornata dedicata alla prevenzione, alla salute e allo sport , organizzata da 'Tennis and Friends' in Piazza del Popolo, come si vede dalle immagini di FirenzeViola. Giunto alla 15° edizione, il progetto di 'Sport e Salute', fondato e ideato da Giorgio Meneschincheri, offre gratuitamente alla popolazione check-up medici e un'azione di sensibilizzazione all'importanza della prevenzione nel campo della salute. In 15 anni di attività raggiunti e superati i 300mila screening.

Ne ha parlato, ai microfoni di LaPresse, lo stesso Meneschincheri: "Siamo andati incontro al territorio e alle esigenze della popolazione", racconta il professore, sottolineando l'obiettivo di "attirare sempre di più la gente per far fare la prevenzione ed effettuare quei controlli fondamentali che possono salvarti la vita". Per farlo, 'Tennis and Friends' coinvolge ambassador di altissimo livello, dal mondo dello spettacolo a quello dello sport. Proprio il binomio tra salute e mondo dello sport è uno dei fiori all'occhiello dell'azione di 'Tennis and Friends', la cui idea fondativa è proprio quella che "lo sport è prevenzione".

Un focus particolare, sottolinea Meneschincheri, è dedicato ai giovani: "Gli ultimi dati emersi riferiscono sempre più problemi psicologici, dovuti anche al Covid. Li dobbiamo aiutare e quindi c'è il supporto psicologico per loro e aiutiamo anche le famiglie". Offerta anche la possibilità di effettuare vaccini per HIV, screening per HCV, l'herpes zoaster, salute donna ed emocromi a test rapidi. In una delle foto, ecco Bove col sindaco di Roma, Gualtieri.