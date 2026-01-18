Il Palace rifiuta l'offerta della Juve per Mateta. Cedibile solo a titolo definitivo
Brutte notizie dall'Inghilterra per la Juventus. Secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio il Crystal Palace ha rifiutato il prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 28 milioni, condizionato dalla qualificazione in Europa League, proposto dai bianconeri per portare a Torino Jean Philippe Mateta. Gli inglese chiedono una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro e sarebbe disposta a cedere l'attaccante francese solo a titolo definitivo.
