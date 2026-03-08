Il Milan vince il derby e riapre il campionato: la decide Estupinan
Il Milan di Allegri si conferma infallibile nel derby, vince e riapre il discorso Scudetto. Dopo la prima mezzora di assestamento delle due squadre, prevale il Milan, che applica alla perfezione la legge non scritta del "gol sbagliato, gol subito" e dopo l'occasione fallita da Mhkitaryan, Estupinan prende di sorpresa Luis Henrique e fa 1-0. Il secondo tempo vive sui ritmi del primo. Il Milan gestisce il vantaggio e attende nella propria metà campo i nerazzurri, che cercano con cross di indurre in confusione la difesa milanista, che non si scompone mai e porta a casa il risultato.
Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensendi Mario Tenerani
FirenzeViolaUn punticino “ino-ino” con un solo tiro in porta e poc’altro. Ma almeno stavolta i viola non incassano l’ennesima sconfitta
Tommaso LoretoGud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Mare
Alberto PolverosiLe concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
