Il Milan vince il derby e riapre il campionato: la decide Estupinan

Il Milan di Allegri si conferma infallibile nel derby, vince e riapre il discorso Scudetto. Dopo la prima mezzora di assestamento delle due squadre, prevale il Milan, che applica alla perfezione la legge non scritta del "gol sbagliato, gol subito" e dopo l'occasione fallita da Mhkitaryan, Estupinan prende di sorpresa Luis Henrique e fa 1-0. Il secondo tempo vive sui ritmi del primo. Il Milan gestisce il vantaggio e attende nella propria metà campo i nerazzurri, che cercano con cross di indurre in confusione la difesa milanista, che non si scompone mai e porta a casa il risultato.