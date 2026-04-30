Bonanni sul futuro tecnico viola: "Grosso? Allettante così come Sarri"

Bonanni sul futuro tecnico viola: "Grosso? Allettante così come Sarri"
Oggi alle 18:10News
di Redazione FV

Intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà, l'ex calciatore e tenico Massimo Bonanni ha parlato del futuro della panchina della Fiorentina soffermandosi, in particolare, sui nomi di Fabio Grosso e Maurizio Sarri. Queste le sue parole: "Grosso ha fatto benissimo quest'anno, anche se non so che cosa voglia fare la Fiorentina l'anno prossimo. Il suo profilo potrebbe essere allettante sicuramente, ma anche Sarri potrebbe un nome spendibile".