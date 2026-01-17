Il messaggio della Salernitana: "Cordoglio alla famiglia Commisso e alla Fiorentina"

Il messaggio della Salernitana: "Cordoglio alla famiglia Commisso e alla Fiorentina"FirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 08:40News
di Redazione FV

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, la Salernitana ha voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per la scomparsa del numero uno viola avvenuta nella notte: "La proprietà, la dirigenza e tutta l’U.S. Salernitana 1919 si stringono attorno al dolore che ha colpito l’ACF Fiorentina per la scomparsa del presidente Rocco Commisso. La società granata esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Commisso ed a tutto il mondo viola".