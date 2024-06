IL MESSAGGERO, Viola su Solari del River: il punto

La Fiorentina torna a scandagliare il mercato argentino: il Messaggero infatti riporta un nuovo profilo per l'attacco, si tratta di Pablo Solari. Esterno classe 2001 del River Plate, su Solari ci sarebbe già la concorrenza di altre italiane come Lazio, Udinese e Napoli. Nessuno dei club ha però ancora affondato il colpo visto che la clausola rescissoria (25 milioni, che potrebbe salire a 30 milioni in caso di cessione negli ultimi dieci giorni di mercato) spaventa. Dall'Argentina fanno sapere però che l'operazione potrebbe chiudersi a 15 milioni milioni più bonus.