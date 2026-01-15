Il Leeds chiude per il sostituto di Harrison: ufficiale l'arrivo di Buonanotte
Il Leeds si rinforza con un acquisto che sembra poter anticipare la partenza di Jack Harrison, promesso sposo della Fiorentina. I Peacocks hanno infatti ufficializzato l'arrivo in prestito del trequartista del Brighton Facundo Buonanotte. Il 2004 argentino, dopo la scorsa stagione trascorsa al Leicester e questa prima parte passata al Chelsea, è passato ufficialmente al Leeds United in prestito secco per i prossimi 6 mesi.
L'arrivo potrebbe liberare Jack Harrison, esterno inglese nel mirino della Fiorentina. Questa la nota ufficiale: "Il Leeds United è lieto di annunciare l'arrivo di Facundo Buonanotte in prestito fino al termine della stagione di Premier League 2025/26. I Whites si sono assicurati i servizi del nazionale argentino per il resto della stagione, proveniente dal Brighton & Hove Albion, altra squadra di massima serie.
