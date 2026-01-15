Calciomercato Su Niccolò Fortini ci sono Roma e Napoli, dalla Juventus per ora nessuna mossa

L'esterno Niccolò Fortini, che alla Fiorentina sarebbe chiuso dal cambio di modulo, è oggetto di desiderio di diverse squadre importanti. L'interesse della Roma è ormai appurato, l'interesse è stato già manifestato e sul piatto sono stati messe anche contropartite. E nelle ultime ore si è iscritto all'elenco delle pretendenti del terzino toscano anche il Napoli di Conte.

Anche la Juventus avrebbe fatto un pensierino sul giocatore (con Gatti o Rugani sul piatto delle contropartite) ma al momento secondo quanto raccolto da Firenzeviola non ci sono stati sondaggi con la Fiorentina. Per il giocatore la Fiorentina chiede almeno 15 milioni.