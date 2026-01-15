Serie A, Orban illude Verona poi il Bologna ribalta il risultato e lo spinge in fondo alla classifica
Nel recupero della 16esima giornata di campionato al Bentegodi il Bologna batte il Verona 3-2 in rimonta ma con il brivido finale visto che il risultato è rimasto aperto fino alla fine dopo che un'autorete di Freuler ha riaperto incredibilmente una gara in mano ai rossoblù.
Il Verona va in vantaggio già al 13' con Orban ma già nel primo tempo il Bologna ribalta il risultato avanti di 3-1 con il pareggio di Orsolini al 21' e i gol di Odgaard al 29' e di Castro al 44'. Nella ripresa un autogol di Freuler riapre la gara (2-3) e Sarr nel finale fa correre un brivido a Ravaglia ma il risultato non cambia più.
Con questo risultato il Verona resta a 13 punti come il Pisa ma dietro per differenza reti peggiore; la Fiorentina è a 14, terzultima a -3 dal Lecce. Il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina al Dall'Ara, invece si porta a un punto dall'Atalanta e a -4 dal Como che deve però recuperare ancora la sua gara.
